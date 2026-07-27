ANTALYA 7. AİLE MAHKEMESİ

الجمهورية التركية

أنطاليا

المحكمة العائلية السابعة

الرقم: ٢٠٢٥/٧١١ أساس التاريخ: ٠٨.٠٦.٢٠٢٦ نص الإعلانبموجب القرار التمهيدي المؤرخ في ٠٨/٠٦/٢٠٢٦ الصادر في نهاية الجلسة العلنية المنعقدة في محكمتنا بشأن دعوى الطلاق (الطلاق لعلة اهتزاز أسس الرابطة الزوجية (الطلاق النزاعي)) المرفوعة من قِبل المدعية طوبى بال إدريس ضد المدعى عليه محمد جمال إدريس

بما أنه قد تم رفع دعوى طلاق ضدكم من قِبل المدعية طوبى بال إدريس، الحاملة للرقم الوطني التركي ٢١٩١٦٢٩٨٠٠٨، بصفتكم المدعى عليه محمد جمال إدريس، الحامل للرقم الوطني التركي ٩٩٢٩١٠٦٨١٧٢؛

وفقاً للمواد ١٢٢، و١٢٧، و١٢٩ من قانون المحاكمات المدنية HMK يتم إبلاغكم وإخطاركم إعلاناً بضرورة تقديم ردودكم على الدعوى، واعتراضاتكم الإجرائية، وأدلتكم خلال مهلة قطعية مدتها أسبوعان (٢)، وبأنه في حال عدم تقديمها، سيُعتبر أنكم أنكرتم الوقائع التي استندت إليها المدعية وأنكم قد تنازلتم عن اعتراضاتكم الإجرائية الأولى، ويتوجب عليكم إيداع السلف المالية اللازمة لجلب الأدلة التي ستقدمونها.

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