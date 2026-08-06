ANTALYA 7. AİLE MAHKEMESİ

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА АНТАЛЬЯ

7-Й СЕМЕЙНЫЙ СУД

Номер: 2023/668 Основное дело

10 июня 2026 года

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с рассматриваемым в нашем суде между истцом ЮЛИЯ ПЕНЯГА и ответчиком ДАНИИЛ КАЗАКОВ делом о расторжении брака (расторжение брака по причине основательного расстройства брачного союза (спорное производство)); Истец ЮЛИЯ ПЕНЯГА в исковом заявлении, поданном в наш суд, указала, что брачный союз был основательно расстроен, и просила вынести решение о расторжении её брака с ответчиком ДАНИИЛ КАЗАКОВ; Ответчику ДАНИИЛ КАЗАКОВ (99600684710) объявительно разъясняется и предупреждается о необходимости подготовиться к мирному урегулированию на судебном заседании, назначенном на 12 ноября 2026 года в 10:50; о том, что в случае явки на судебное заседание только одной из сторон и заявления ею требования о продолжении разбирательства неявившаяся сторона не сможет возражать против процессуальных действий, совершённых в её отсутствие; о необходимости в двухнедельный окончательный срок со дня вручения повестки представить в суд документы, указанные в Вашем заявлении, но ещё не представленные Вами, либо дать необходимые пояснения для истребования документов из других мест; в случае невыполнения данных требований в установленный срок Вы будете считаться отказавшимся от ссылки на соответствующее доказательство.

#ilangovtr Basın no ILN02524024