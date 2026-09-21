T.C.

ANTALYA

7. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/80 Esas

07.09.2026

İLAN METNİ

Davacı , AHMET AKSOY ileDavalı , SITI MASITA SITI MASITA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;Davacı AHMET AKSOY mahkememize sunduğu dava dilekçesinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek davalı SITI MASITA SITI MASITA ile boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş olup; Davalı SITI MASITA SITI MASITA ( NIK 1271126512830007 - TC:99375727032 ) olarak HMK 122,127ve 129.maddeleri gereğince İKİ HAFTALIKkesin süre içinde davaya cevaplarınızı, usuli itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, sunmanız halinde delillerinizin celbi için gerekli gider avanslarını yatırmanız gerektiği tarafınıza İLANEN İHTAR OLUNUR.

REPUBLIK TURKI ANTALYA

PENGADILAN KELUARGA KE-7

Nomor : 2023/80 Dasar 07.09.2026

TEKS PENGUMUMAN

Penggugat, AHMET AKSOY, dan Tergugat, SITI MASITA SITI MASITA, terkait dengan perkara Perceraian (Perceraian karena Keretakan Dasar Perkawinan (Bersengketa)) yang sedang diperiksa di pengadilan kami;

Penggugat, AHMET AKSOY, dalam surat gugatan yang diajukan ke pengadilan kami, menyatakan bahwa ikatan perkawinan telah terguncang dari dasarnya dan meminta agar pengadilan memutuskan perceraiannya dengan Tergugat, SITI MASITA SITI MASITA;

Kepada Tergugat SITI MASITA SITI MASITA (NIK: 1271126512830007 - NIK TURKI: 99375727032), dengan ini SECARA TERBUKA DIPERINGATKAN bahwa berdasarkan Pasal-Pasal 122, 127 dan 129 KUHAP, apabila Anda tidak menyampaikan jawaban atas gugatan, keberatan prosedural, dan bukti-bukti Anda dalam jangka waktu pasti DUA MINGGU, Anda akan dianggap telah menyangkal fakta-fakta yang diajukan oleh Penggugat dan menarik keberatan awal Anda; dan apabila Anda mengajukan bukti-bukti tersebut, Anda wajib menyetor uang muka biaya yang diperlukan untuk pemanggilan bukti-bukti tersebut.

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