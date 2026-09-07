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ANTALYA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın:
T.C.
ANTALYA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1295 Esas

2. İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen ALİ YAŞAR'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.08/07/2026

GAİP TC KİMLİK NO : 31741631512
ADI SOYADI : ALİ YAŞAR
BABA ADI : RAHMİ
ANA ADI : HEMİ
DOĞUM TARİHİ : 12/09/1989
DOĞUM YERİ : HAKKARİ
İKAMETGAH ADRESİ : ANTALYA

#ilangovtr Basın no ILN02542018