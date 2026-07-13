ANTALYA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

ANTALYA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1173 Esas

İLAN YAPILAN

DAVALILAR : 1- BURAK ODABAŞI -194*****130

Mahkememizin 2022/1173 Esas sayılı dava dosyası ile Antalya İli, Kepez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 2354 ada, 8 parsel sayılı taşınmazda bulunan 8 nolu bağımsız bölümün satış suretiyle ortaklığın giderilmesinin talebi ile dava açılmış, yapılan yargılama sırasında davalılardan Burak Odabaşı'na dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirilen ve tespit edilen adreslerine tebliğ edilemediği, yapılan tüm araştırmalara başkaca adres tespiti yapılamadığından dava ve duruşma günü ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla davalılardan Burak Odabaşı'na22/10/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmadığı veya kendini bir vekille temsil ettirmediği taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02507792