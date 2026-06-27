ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

OPENBARE BEKENDMAKING

VAN DE 9E FAMILIERECHTBANK TE ANTALYA VAN DE REPUBLIEK TÜRKİYE

DOSSIERNUMMER: 2023/363

VERWERENDE PARTIJ: MAUREEN LIANE BAAG

In de echtscheidingsprocedure die door eiser Ali CIHAN tegen u werd ingesteld, werd tijdens de behandeling beslist om het verzoekschrift aan de verwerende partij te betekenen door middel van openbare bekendmaking, aangezien het adres van verweerster MAUREEN LIANE BAAG ondanks alle verrichte onderzoeken niet kon worden achterhaald en derhalve onbekend is gebleven.

Indien u, MAUREEN LIANE BAAG, Nederlands staatsburger, dochter van Raman en Yuonne, geboren op 02.12.1959 te Paramaribo, zonder een geldige reden van verhindering niet voor de rechtbank verschijnt op de zitting ten gronde van 22.09.2026 om 11.00 uur, zal de behandeling in uw afwezigheid worden voortgezet. In dat geval kunt u geen bezwaar maken tegen de proceshandelingen die in uw afwezigheid zijn verricht en zal tijdens dezelfde zitting, na de afsluiting van de bewijsvoering (onderzoeksfase), worden overgegaan tot de mondelinge behandeling. Indien de zitting voor de mondelinge behandeling wordt verdaagd, zal — onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 150 van het Turkse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering — geen afzonderlijke oproeping worden verzonden en zal de uitspraak in uw afwezigheid worden gedaan.

DIT WORDT HIERBIJ OPENBAAR BEKENDGEMAAKT EN BETEKEND.

#ilangovtr Basın no ILN02495818