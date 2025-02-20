Antalya açıklarında fırtınaya yakalanan 16 metrelik yelkenli teknenin yelkenleri yırtıldı, motoruda bozulan yelkenli tekne açık denize sürüklenmeye başladı.
Antalya Körfezi açıklarında telsiz ile yardım çağrısı yapan yelkenli teknedeki iki denizciye bölgede seyir halinde olan 131 metre uzunluğundaki Türk bayraklı T.C. Caroline isimli kuru yük gemisi yardıma gitti.
3 metreye varan dalgalarda parçalanma ve batma tehlikesi geçiren yelkenli teknedeki iki denizci kuru yük gemisi personeli tarafından kurtarıldı. Kuru yük gemisi iki denizciyi ve yelkenli tekneyi Antalya Limanı’na getirmeyi başardı.
Kurtarma anı görüntüleri Gemi Trafik sosyal medyasından paylaşıldı.