Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre mango üreticiliği yapan Mustafa Ezici, yaşadığı tartışmanın ardından eşini bıçakla yaraladı.

Ardından bir inşaatın dördüncü katına çıkan Ezici, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak intihar edeceğini söyledi.

'KARIMI VURDUM, NE OLDU BİLMİYORUM'

Ezici, "Şu anda Alanya'da bir inşaat firmasının dördüncü katındayım. Birazdan intihar edeceğim. Karımı sabah vurdum. Namusumu temizledim, ne oldu bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben namuslu, şerefli adamım. Hakkınızı helal edin. Birazdan intihar edeceğim. Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum var, yetim kalacaklar. Ben namuslu, şerefli adamım. Hepinizi öpüyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

İKNA EDİLEREK İNDİRİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İnşaatın dördüncü katındaki Ezici ise jandarma ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden indirildi.

Gözaltına alınan Ezici, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Ezici'nin olay sırasında sosyal medyadan paylaştığı canlı yayın görüntülerinin bir süre sonra hesabından kaldırıldığı görüldü.

EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan Ezicinin yaraladığı eşi, olay yerine gelen ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.