Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” ve “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” başlıklı yayımladığı yeni listeye göre, Muratpaşa’daki Çapan Kasap – İbrahim Çapan’a ait dana kıyma ve dana döş etinde tek tırnaklı hayvan etine rastlandı.

Aynı ilçede bulunan Başaran Etli Pide ve Börek Salonu – İlknur Şahin’in ürettiği pişmemiş lahmacun harcında da benzer bir ihlal tespit edildi.

'AT MI, EŞEK Mİ, DOMUZ ETİ Mİ YEDİRDİLER'

Bakanlığın ifşası, vatandaşlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Vatandaşlar, “Tek tırnaklı eti satılmış, Allah’ınızdan bulun” ve “At eti mi, eşek eti mi, yoksa domuz eti mi yedirdiler?” gibi yorumlarla öfkelerini dile getirdi.

İfşa edilen işletmelerle ilgili tedirginlik artarken, halk sağlığı konusundaki endişeler de gündeme oturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden bu tür uygulamalara karşı denetimlerin devam edeceğini ve gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.