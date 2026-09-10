Antalya’nın Elmalı ilçesinde bu yıl 674’üncüsü düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 4-6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en köklü geleneksel spor organizasyonlarından biri olarak gösterilen güreşlere, farklı bölgelerden çok sayıda pehlivan katıldı.

Yüzyıllardır sürdürülen Elmalı güreşleri, ilçenin kültürel mirasının önemli parçalarından biri olarak her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Güreşlerin hazırlık ve organizasyon sürecinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı Belediyesi arasında protokol düzenlendi. Organizasyonun yürütülmesi için iki belediye arasında koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Güreşler nedeniyle ilçede ziyaretçi hareketliliği yaşanırken, organizasyonun konaklama, ulaşım, yeme-içme ve yerel ticarete de katkı sağladığı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ ER MEYDANINA İNDİ

Güreşleri takip eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de er meydanına inerek pehlivanlarla bir araya geldi.

Sporculara moral vermek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Özdemir’in pehlivanlarla yakından ilgilendiği görüldü. Özdemir, bazı güreşçilerle kucaklaşırken bazı pehlivanları alınlarından öperek başarı dileğinde bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özdemir’in pehlivanlarla gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi.

Görüntülerde Özdemir’in bir güreşçiyi alnından öptüğü, başka bir pehlivanın ise Özdemir’in elini öptüğü anlar dikkat çekti.