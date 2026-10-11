İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın rozet takmasıyla birlikte bir başka büyükşehir belediyesinin de AKP'ye geçeceği iddia edildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın, "İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var" açıklamasının ardından gazeteci Sinan Burhan dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

Sinan Burhan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AKP'ye geçebileceğini öne sürdü.

'AKP'YE GEÇECEĞİ KULİSİNİ EDİNDİM'

Burhan, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AKP'ye geçeceği yönünde kulis bilgisi edindim" ifadelerini kullandı.

Bilgiyi farklı kaynaklardan teyit etmeye çalıştığını söyleyen Burhan, yalnızca AKP'li kaynaklarla değil, CHP'li ve Yeni Partili kaynaklarla da görüştüğünü ifade etti.

Burhan, Antalya'daki yerel medya temsilcileri ve siyaset çevrelerinden de bilgi aldığını belirtti.

GEÇİŞ İÇİN TARİH DE VERDİ

Sinan Burhan, Büşra Özdemir'in AKP'ye katılabileceği öne sürülen tarihe ilişkin de açıklama yaptı.

Burhan, "Takvim olarak en geç kasım ayı sonuna kadar belediye başkanvekilinin AK Parti’ye geçebileceği ifade ediliyor" dedi.

Büşra Özdemir, Muhittin Böcek'in belediyeye yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025'te yapılan seçimde 75 oyla başkanvekili seçilmişti.

İLÇE BELEDİYELERİ DE VAR

Burhan büyükşehir dışında bazı ilçelerin de AKP'ye katılacağını iddia etti.

İlçeler şu şekilde:

"Korkuteli, Finike, Demre, Elmalı ve Alanya"