İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını denetlemek üzere müfettiş görevlendirdi. Bu gelişme, belediye başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından geldi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yürüten 'rüşvet' soruşturması kapsamında, Böcek 5 Temmuz 2025 tarihinde gözaltına alındı ve tutuklandı. Başsavcılık, Böcek'in tutukluluğu öncesinde ve sonrasında belediye tarafından yürütülen ihalelerin denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu.

ŞARTNAMELER VE ŞİRKET DAĞILIMI DENETLENECEK

Gelen talebe istinaden görevlendirilen müfettişler, belediye ihalelerinde usulsüzlük olup olmadığını inceleyecek. Denetim kapsamında, birden fazla ihale alan şirketlerin varlığı ve şartnamelerin usulüne uygunluğu kontrol edilecek.