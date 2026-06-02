Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yeni soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni soruşturma kapsamında, belediye çalışanı Z.B.Ş., belediyenin sosyal medya şirketi yöneticisi B.Ü., gazeteci C.D. ve Muhittin Böcek'in kuaförü Ö.S. hakkında gözaltı kararı verildi. 4 kişiye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, bir kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik yürütülen soruşturmanın diğer soruşturmalardan bağımsız olduğu kaydedildi.

