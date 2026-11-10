Antalya Büyükşehir'de dört yönetici görevden alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, belediye ve ASAT'ta görev yapan dört üst düzey yöneticiyi görevden aldı.





İlk olarak, “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in yeğeni Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek görevden alındı.

Ardından ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban, ASAT Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Savaş Karakuş ile ASAT İdari İşler ve Satın Alma Daire Başkanı Ufuk Eriş de görevden alındı.