Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da gerçekleştirilen resmi açılış töreniyle başladı.
Türkiye, tarihinde ilk kez 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılım sağladığı COP organizasyonuna ev sahipliği yapıyor; zirve, 12 gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıları Antalya'da ağırlayacak.
ÜNLÜ İSİMLER DE AÇILIŞTA YERİNİ ALDI
COP31 Antalya açılış programına sanat ve televizyon dünyasından tanınmış isimler de katıldı.
Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, Şükrü Özyıldız, Zuhal Topal, Akın Akınözü, Selim Bayraktar, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt ve Burak Yörük, açılış programında yer aldı.
Ünlü isimler, organizasyon kapsamında COPart ve Türkiye pavilyonlarını ziyaret etti.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE MESAJI
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirveye katılan oyuncular, iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atılması yönündeki temennilerini dile getirdi.
İklim kriziyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve küresel çevre politikalarının ele alınacağı COP31 kapsamında, dünyanın farklı bölgelerinden temsilciler Antalya'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında düzenleniyor.
Antalya COP31 Alanı'nda başlayan organizasyon, 12 gün boyunca çeşitli etkinlik ve görüşmelere ev sahipliği yapacak.