Antalya’nın Aksu ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen feci motosiklet kazasından acı haber geldi.
KAMYONUN ALTINDA 30 METRE SÜRÜKLENDİ
Olay, 22 Eylül’de Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi Antalya-Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 38 yaşındaki Haluk Ekinci, 2 hafta önce satın aldığı motosikletiyle seyir halindeyken ana yoldan sokağa dönüş yapmak istedi. Bu sırada yolda ilerleyen kamyonu fark edemeyen Ekinci, dengesini kaybederek devrildi.
Kamyonun önüne düşerek aracın altında kalan talihsiz sürücü, yaklaşık 30 metre boyunca sürüklendi.
İTFAİYE ÇIKARDI, HASTANEDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, kamyonun altına sıkışan Haluk Ekinci'yi yoğun çabalar sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ekinci, 1 haftalık yaşam savaşını dün akşam saatlerinde kaybetti.
Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Haluk Ekinci’nin cenazesi, gömülmek üzere Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mezarlığı'na götürüldü.