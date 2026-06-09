Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, Akdeniz sularında sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Sismik verilere göre saat 08:56'da kaydedilen sarsıntı, Kaş sahillerine yaklaşık 191.22 kilometre mesafede gerçekleşti.

Meydana gelen sarsıntıya ilişkin paylaşılan teknik detaylar şu şekilde kaydedildi: