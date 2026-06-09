Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, Akdeniz sularında sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Sismik verilere göre saat 08:56'da kaydedilen sarsıntı, Kaş sahillerine yaklaşık 191.22 kilometre mesafede gerçekleşti.
Meydana gelen sarsıntıya ilişkin paylaşılan teknik detaylar şu şekilde kaydedildi:
#DEPREMJune 9, 2026
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [191.22 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2026-06-09
Saat:08:56:55 TSİ
Enlem:34.74861 N
Boylam:28.34194 E
Derinlik:8.28 km
Detay:https://t.co/PGPNIuSreL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi