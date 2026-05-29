Antalya'nın Kepez ilçesinde Hamza Durmaz (17) yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
14 YAŞINDAKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, motosiklette yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Muhammed Umer'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü Hamza Durmaz ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından Muhammed Umer'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Umer'in cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alındı. Cenazenin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.