Antalya'nın Kaş ilçesinde anne ve babasını silahla öldüren kişi intihar etti. Ova Mahallesi'nde İbrahim K. henüz bilinmeyen nedenle babası Nasuh K. ile annesi Hatice K'ye silahla ateş açtı, ardından aynı silahla kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, İbrahim K. ile Nasuh K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Hatice K. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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