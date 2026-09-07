Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkisindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangına havadan 1 yangın söndürme uçağı ve 5 helikopterle, karadan ise arazözler, iş makineleri ve orman işçileriyle müdahale başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek vererek bölgeye aralıksız su taşıyor.

AFAD ekiplerinin de yangının seyrine karşı bölgede hazır bekletildiği öğrenildi.

KARA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının kullanımının sona ermesinin ardından yangına müdahale karadan devam ediyor.

Arazözler ve iş makineleriyle yangının ilerleyişinin önüne geçilmeye çalışılırken orman işçileri de alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için bölgede 150 arazöz, iş makinesi ve müdahale aracı ile yaklaşık 600 personel görev yapıyor.

BİR İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşçinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.