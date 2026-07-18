Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gedik Mahallesi'ndeki tarım arazisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevler, arazideki saman balyalarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangında çok sayıda saman balyası kullanılamaz hale geldi. Gedik Mahalle Muhtarı Halil Koca, "Boş arazide çıkan anız yangını saman balyalarına sıçradı. Seralarda tehlike oluşmadı. İtfaiye ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı" dedi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.