Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde yer alan "Aslan Diyarı" isimli özel hayvan parkında gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. parkta bulunan Zeus isimli erkek aslan, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kafesinden kaçarak serbest kaldı.

TARLAYI SULAYAN ÇİFTÇİYİ YARALADI

Kaçıştan yaklaşık üç saat sonra sabaha karşı 05.00 sularında, parkın yaklaşık 1 kilometre uzağında tarlasını sulayan 53 yaşındaki Süleyman Kır'a saldıran aslan, talihsiz adamı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

"ASLANI YATARKEN GÖRDÜM"

Aslanın kaçışının ardından jandarma ve polis ekipleri derhal harekete geçti. Ilıca ile Kumköy mahalleleri arasındaki oteller bölgesinde görüldüğü bildirilen Zeus'un yerinin tespit edilmesi amacıyla dron destekli arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, çevre mahallelerde yaşayan vatandaşları bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Olay anına tanıklık eden Faruk Zeybek, sabaha karşı duyduğu siren sesleriyle uyanarak dışarı çıktığını belirtti. "Polis araçlarının ışıklarını görünce hırsızlık olduğunu sandım" diyen Zeybek "Polisler 'Aslan kaçtı, evden çıkmayın' dedi. Daha sonra bahçemin yakınında yatan aslanı gördüm, başını kaldırdı. O an büyük korku yaşadım ve hemen video çektim" ifadelerini kullandı.

PARKTA 30'A YAKIN ASLAN BULUNUYOR

Olayın yaşandığı "Aslan Diyarı" adlı hayvan parkında yaklaşık 30 aslanın bulunduğu öğrenildi. Aslan Zeus'un nasıl kaçtığına dair net bir bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.