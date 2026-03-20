Antalya'nın Kepez ilçesinde henüz belirlenemeyen sebeple konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası acı bilanço ortaya çıktı.
Konteynerde yapılan incelemede, anne Leyla Elali Ahmed ile çocukları Muna Ahmed (9), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5), Fatma Ahmed (8), Mahmud Ahmed'in (4) öldüğü belirlendi.
Öte yandan hayatını kaybeden annenin hamile olduğu öğrenildi.
3 KİŞİ KURTULMAYI BAŞARDI
Yangın esnasında evde bulunan 3 kişi ise alevlerin arasından kendi imkanlarıyla veya çevredekilerin yardımıyla sağ olarak çıkmayı başardı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, olay yerinde itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Antalya Valisi Hulusi Şahin olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının elektrik kontağından mı yoksa başka bir nedenden mi çıktığı yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.