Antalya'da yaklaşık bir ay önce ziyarete açılan Butterfly World Antalya, tropikal atmosferi ve 30'dan fazla kelebek türüyle yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Kepez ilçesinde faaliyet gösteren park, özel ışık, sıcaklık ve nem koşullarıyla kelebeklerin doğal yaşam alanlarını aratmayan bir ortam sunuyor.

Tesiste, atlas kelebeğinden mavi morfoya, baykuş kelebeği olarak bilinen caligo memnondan şeffaf kanatlarıyla dikkati çeken greta otoya kadar 30'dan fazla türden 20 bini aşkın kelebek bulunuyor.

Çiçek ve meyvelerle beslenen kelebekler, rengarenk kanatlarıyla tropikal bitkiler arasında uçuşarak ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor.

Açıldığı günden bu yana 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Butterfly World Antalya, tatil için kente gelen yabancı turistlerin de gezi rotalarına girmeye başladı.

Farklı ülkelerden gelen turistler, parkta kelebekleri yakından gözlemleme ve yaşam döngüleri hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.

RUSYA'DAN AKIN EDEN TURİSTLER

Rusya'dan tatil için Antalya'ya gelen Dimitriy Mostovoy, kente daha önce birkaç kez geldiğini ancak kelebek parkını ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Parkı çok beğendiklerini belirten Mostovoy, "Park hoşumuza gitti, özellikle kızım burayı çok sevdi. Rusya'da farklı türde kelebekler var ama buradakiler gibi değil. Mavi kanatlı olanları çok sevdik." dedi.

Annesi ve çocuklarıyla parkı gezen Shipilova Ekaterina da kelebeklerin renkli dünyasını yakından görmenin kendisini etkilediğini ifade etti.

Kelebeklerin nasıl ürediğini ve beslendiğini öğrendiğini anlatan Ekaterina, "Burası çok doğal bir ortam, yeşilliklerin içinde harika bir yer." diye konuştu.

9 yaşındaki Dima Shipilov ise hayatında ilk kez bir kelebeğe dokunduğunu belirterek, "İlk defa bu kadar çok kelebeği bir arada görüyorum. Üzerime konuyor, mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Mısır'dan gelen Mihal Nonna da parkta çok sayıda kelebeği bir arada görmekten duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI 2 BİN 500

Butterfly World Antalya İşletme Müdürü İsmail Arık, parkın kente yeni bir rekreasyon alanı kazandırdığını ve özellikle yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

Günde 25-30 otobüs yabancı misafiri ağırladıklarını belirten Arık, "Açıldığımız günden beri 100 bin misafir ağırladık. Günlük ziyaretçi sayımız 1000 ila 2 bin 500 arasında değişiyor. Misafirlerimizin parkı gezip çıktıktan sonra yüzlerinde oluşan tebessüm bizim için yeterli. Özellikle kadın ve çocuklar kelebekleri çok seviyor." dedi.

Arık, parkta çocuklara doğal yaşamı tanıtmayı, doğa sevgisi kazandırmayı ve çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Sürdürülebilir turizmin önemine dikkati çeken Arık, kelebeklerin kısa yaşam süreleri nedeniyle parkta düzenli olarak yeni kelebeklerin bulundurulduğunu anlattı.

Haftada iki kez Orta Amerika ve Uzak Doğu'dan kelebek sevkiyatı yapıldığını, haftalık 10-12 bin kelebeğin parka getirildiğini bildiren Arık, kelebeklerin yaşam süresinin 4-6 hafta arasında değiştiğini, parkta yaklaşık 20 bin kelebeğin sürekli bulunmasını sağladıklarını ifade etti.