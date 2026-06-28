Antalya'da psikolojik sorunları olan 27 yaşındaki B.M.D. ile annesi İkbal Kaçar arasında bir gece önce televizyon kumandası sebebiyle tartışma yaşandı.
Ertesi gün öğle saatlerinde oğlunun yaşadığı eve gelen anne İkbal Kaçar ile oğlu arasında yeniden tartışma çıktı. Annesinin sesini yükseltmesine sinirlenen ve kriz geçiren B.M.D., yaşanan arbedenin ardından kendini bir odaya kilitleyerek kapının arkasına barikat kurdu. Durumun polise bildirilmesinin ardından saat 13.30 sıralarında odadan dumanlar yükselmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri kilitli kapıyı kırarak içeri girdi ve B.M.D.'yi odadan çıkararak alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri büyük bir panikle binayı tahliye etti. Dumandan etkilenen genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Daha önce de çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen gencin komşuları, binada hamile kadınların ve çocukların yaşadığını, can güvenliklerinin olmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.
Yaşadığı çaresizliği anlatan anne İkbal Kaçar ise oğlunun uzun süredir tedavi gördüğünü ancak kriz anlarında saldırganlaştığını ifade etti. Oğluyla yaşadığı arbede sırasında kolundan ve başından yaralandığını belirten anne, "Bu tür çocukların hastanede tam tedavi edilmeden çıkmasını istemiyorum. Apartman sakinleri tepkilerinde çok haklı. Ben de kendi çocuğumdan şikayetçiyim." diyerek yetkililerden yardım istedi.