Olay, Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi’nde bulunan Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı bot sevk edildi. Olay yerine ulaşan deniz polisi, su yüzeyindeki kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası’na götürdü.
KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Burada 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.