Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Canan Yıldırım ile birlikte yaşadığı Talha Torbalı arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Yıldırım'ı kendisini aldattığı gerekçesiyle yatakta boğarak öldüren Torbalı, olayın ardından otobüsle Konya'ya gitti. Burada güvenlik güçlerine teslim olan şüphelinin, kadını darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

POLİS EKİPLERİ EVDE CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Olayın Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının yaşadığı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki adrese gitti. Evde yapılan incelemede Canan Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İFADESİNDE KAYNAR SU DÖKTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Antalya'ya getirilen Talha Torbalı'nın, Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadede Canan Yıldırım ile tartıştıklarını, tartışmanın ardından kadının üzerine kaynar su döktüğünü ve daha sonra boğduğunu söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.