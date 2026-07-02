Antalya'da bir çocuk parkında kaydedilen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntülerde, yaşlı iki erkeğin parkta sarmaş dolaş olduğu ve birbirlerini öptüğü görülürken, o sırada parkta bulunan bir kadın duruma tepki göstererek cep telefonuyla kayıt almaya başladı. "BURASI ÇOCUK PARKI, YAŞINIZDAN BAŞINIZDAN UTANIN" Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadın, "Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın" sözleriyle iki erkeğe tepki gösterdi... Yaşlı erkeklerden biri ise kadına "uzatma" diyerek karşılık verdi. GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ Yaklaşık bir dakika süren görüntülerde taraflar arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşanırken, olayın ardından tarafların bölgeden ayrıldığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sosyal medyada da tepki topladı.

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