Antalya Valiliğinin başlattığı Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Kemer ve Kaş ilçelerinde deniz altı yaşamı incelemeye alındı. Kemer'in Üç Adalar bölgesinde su ürünleri avcılığı yasaklanırken, dalgıçlar ve biyologlar bölgedeki canlı çeşitliliğini belirlemek için çalışmalara başladı.

DENİZİN ALTINDA NEREDEYSE HİÇ YAŞAM YOK

Antalya Valisi Hulusi Şahin, deniz altındaki görüntülerin bölgedeki ekolojik kaybı ortaya koyduğunu belirtti. Şahin, çalışmanın amacının zarar gören deniz yaşamını yeniden canlandırmak olduğunu söyledi.

Deniz altı yaşamının mevcut durumunun tespit edilmesi, biyoçeşitliliğin haritalandırılması ve yıllar içinde oluşan zararın belirlenmesi için kapsamlı bir araştırma yürütülüyor.

Vali Şahin, su altı görüntülerine ilişkin, "Hemen hemen denizin altında hiç yaşam yok, bir çölü andırıyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların yaklaşık üç yıl sürebileceğini, ihtiyaç duyulması halinde bu sürenin uzayabileceğini belirten Şahin, tüm kurumların deniz yaşamını yeniden canlandırmak için sahada olduğunu aktardı.

DENİZİN DİBİNE YAPAY RESİFLER YERLEŞTİRİLECEK

Kemer'deki çalışmaların yanı sıra Kaş ilçesinde de deniz çayırlarının korunması ve yeniden çoğaltılması için araştırmalar yürütülüyor. Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırmaları Enstitüsü ekipleri, deniz çayırlarını fide şeklinde yetiştirerek uygun alanlara dikmeyi planlıyor.

Deniz canlılarına yeni yaşam ve üreme alanları oluşturmak amacıyla yapay resifler de denize yerleştirilecek. Bu uygulamalarla zarar gören bölgelerde canlı çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde de kısa süre içinde benzer incelemelerin başlatılması planlanıyor.

Vali Şahin, denizin insan faaliyetlerinin azalmasıyla kendini toparlayabildiğine dikkat çekerek koruma çalışmalarının balıkçılığa zarar vermek yerine uzun vadede yeni imkânlar oluşturabileceğini ifade etti.