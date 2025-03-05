Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin, Yeni Kepez Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifine kredi başvurusunda bulunan kişiler üzerinden haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Ekiplerce eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.