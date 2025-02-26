Antalya'da icra yoluyla veya eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi. Aralarında lüks otomobiller ve ciplerin de bulunduğu bazı araçlar 30 yıldır otoparklarda bekliyor. İcradan satılamadıkları için ekonomik değerlerini kaybeden bu araçların çoğu tamamen çürüdü. Bazı kişilerin, araçları için icradan yakalama kararı olduğunu öğrenince, motor, elektronik aksam ve aydınlatmalar gibi değerli parçaları sanayide söktürüp sattıktan sonra geri kalanını sokağa terk ettikleri belirtildi. Terk edilen bu araçlar, hurda halde otoparklara çekildiği için alıcı bulamıyor.

2 OTOPARKA SIĞMIYOR

Antalya'da 20 yıl önce yediemin otopark işletmeciliğine başlayan Topçu, kendisine ait 2 otoparkın tamamen dolduğunu belirtti. Hacizli veya eksik evraklı araç yoğunluğuna cevap verebilmek için 1 otoparkla başladığı işletmeye 2 otoparkla devam ettiğini söyleyen Topçu, Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesinde yeni bir otopark işletmesine başladığını ifade etti. Topçu, otopark yerlerinin artık yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Yeni bir otopark yapıyoruz. Tasfiye işlemlerinden yanıt alamadık. İki yıldır süren tasfiye işlemlerinde sadece 49 araç satıldı. Bu durum böyle devam ederse yeni bir araç koyacak yer bulamıyoruz. Bu nedenle araçları üst üste koymak zorunda kalıyoruz ve araçlar hurdaya dönüyor. Havanda su dövülüyor" dedi.

'3 BİN ARAÇ VAR, DOLARLARI YAKIYORUZ'

Topçu, iki yılda sadece 49 aracın satılmasına karşın gelen araç sayısının çok daha fazla olduğunu belirterek, "Sadece bizim otoparklarda 3 binden fazla araç var. Bu durum Türkiye genelinde milyonlarca araç demek" diye konuştu.

Topçu, 10-15 yıl otoparkta bekletilip hurdaya dönen araçlarla ilgili olarak ilgili yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti ve "Bunlar milli servet. Ülkemize dövizle geliyorlar. Dövizler burada bekliyor ve sonra o dolarları yakıyoruz, yapılan işlemin özeti bu. Bu artık kangren olmuş bir sorun" ifadelerini kullandı. Ayrıca, alacaklarından dolayı icradan otoparka çekilen araçların, başvuru yapan kişiler tarafından 6 ay içinde satılması gerektiğini de ekledi.