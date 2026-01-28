Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Korkuteli ilçesinde motosiklet tamirciliği yapan Habip Topçu’nun, sabah erken saatlerde parça temin etmek amacıyla 07 SET 56 plakalı otomobiliyle sanayi sitesine geldiği öğrenildi. Bir iş yerinden aldığı parçaları aracına yükledikten sonra sürücü koltuğuna oturan Topçu’nun aracından uzun süre gaz sesi gelmesi çevredeki esnafın dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, hareketsiz haldeki sürücüye seslendi ancak yanıt alamayınca camı tıklatıp kapıyı açtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Topçu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. 'NE OLUR KALK AŞKIM' Eşinin ölüm haberini alarak olay yerine gelen Özge Çevik Topçu, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşları içinde aracın camına vuran kadın, “Ne olur kalk aşkım, ben sana doktora git dedim” diyerek uzun süre feryat etti. Yakınlarının güçlükle sakinleştirdiği Topçu’nun cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Habip Topçu’nun, bir süredir ağrılarından şikâyet ettiği öğrenildi.

