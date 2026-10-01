Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde sokak ortasında vahşet yaşandı.

15 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki N.K., 2 yıl önce boşandığı eski eşi Sema Ç.’yi (38) sokakta takip etmeye başladı. Bir süre eski eşini izleyen N.K., yanındaki bıçakla kadına saldırdı. Talihsiz kadını 15 yerinden bıçaklayan gözü dönmüş saldırgan, olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Sema Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

CADDEDE YÜRÜRKEN YAKALANDI: "NİŞANLANDIĞI İÇİN KISKANÇLIK YAŞADIM"

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan anlık takip neticesinde N.K., Güneş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde yaya olarak yürürken kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan N.K.'nin emniyetteki ilk ifadesinde; 2 yıl önce boşandığı eski eşi Sema Ç. ile aralarında mal varlığı konusunda anlaşmazlık bulunduğunu ve eski eşinin yeniden nişanlanması nedeniyle kıskançlık krizine girerek olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.