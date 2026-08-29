Antalya’nın Sarısu mevkisinde gece saatlerinde başlayan yangın, balıkçı barınağına sıçrayarak büyük hasara yol açtı. Yol kenarındaki otluk alanda çıkan alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek karada bulunan teknelere ulaştı. Yangında 20'den fazla tekne alevlere teslim oldu.

RÜZGARLA BÜYÜDÜ

Olay yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının gece saat 03.30 sıralarında başladığını belirtti. Rüzgarın şiddetiyle alevlerin hızla yayıldığını ifade eden Vali Şahin, yangının doğrudan balıkçı barınağındaki karaya çekilmiş tekneleri hedef aldığını aktardı.

FELAKET ÖNLENDİ

İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin zamanında ve yoğun müdahalesi sayesinde alevlerin denizde demirli bulunan diğer teknelere ve çevredeki ormanlık alana sıçraması son anda engellendi. Yangın, ekiplerin titiz çalışmasıyla tamamen kontrol altına alındı.

ANTALYA-KEMER KAPATILDI

Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları nedeniyle tedbir amacıyla bir süredir ulaşıma kapatılan Antalya-Kemer karayolu, ekiplerin müdahalesini tamamlamasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Vali Hulusi Şahin, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin ve araştırmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, potansiyel olarak çok daha büyük boyutlara ulaşabilecek bir tehlikenin daha ağır sonuçlar doğurmadan önlendiğini ifade etti.