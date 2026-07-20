Menteşbey ile Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık bölgede dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına müdahale gece boyunca sürdü. Söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız devam etti.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla birlikte ise 9 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı da çalışmalara yeniden destek verdi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.