Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 01.19'da Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, depremin şehir genelinde hissedildiğini belirtirken, yapılan açıklamada depremin derinliği 16,09 km olarak belirtildi.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, depremin şehir genelinde hissedildiğini belirtirken, yapılan açıklamada depremin derinliği 16,09 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 31, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2025-06-01
Saat:01:19:11 TSİ
Enlem:36.00611 N
Boylam:31.14167 E
Derinlik:16.09 km
Detay:https://t.co/sjKobAlDx0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi