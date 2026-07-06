Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Türkiye Mağaracılık Federasyonu'na bağlı mağaracılar ile yerel çevre gönüllüleri tarafından yürütülen çalışmalarda daha önce kayıt altına alınmamış yeni bir mağara keşfedildi. Tarihi duvar resimleriyle bilinen İsli (Karaindibi) Mağarası'na yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan alanda, sonuna henüz ulaşılamayan yeni mağara için haritalama çalışması başlatıldı.

İÇERİSİNDE SARKIT VE ODACIKLAR BULUNUYOR

Yapılan ilk inişte, yeni keşfedilen mağaranın yaklaşık 14 metrelik dikey bir inişle başladığı belirlendi. Mağaranın iç yapısında damla taş oluşumları, sarkıtlar, odacıklar ve devam eden galerilerin yer aldığı görüldü. Tamamı orman niteliğindeki bir alanda bulunan mağarayla ilgili Geyikbayırı Yaşam Platformu'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, daha önce İsli Mağarası'nın koruma alanının genişletilmesiyle kalker ocağı faaliyet alanının bir bölümünün fiilen koruma altına alındığı hatırlatılarak, şimdi ise aynı hatta, ruhsat sınırında yeni ve tescilsiz bir mağaranın ortaya çıktığı belirtildi.

MAĞARA YAKININDA ANTİK ÇİFTLİK YERLEŞİMİ

Yeni keşfedilen mağaranın çevresinin sadece doğal oluşum açısından değil, kültürel peyzaj açısından da önem taşıdığı ifade edildi. Mağaranın yaklaşık birkaç yüz metre yakınında antik çiftlik yerleşimi ve tarihi döşeme yol kalıntıları bulunduğu aktarıldı. Mağara içinde şu ana kadar tarihi bir yapı veya buluntu tespit edilmediği ancak alanın bilimsel ve arkeolojik incelemesinin henüz yapılmadığı vurgulanarak, koruma sınırları belirlenirken bu mağaranın varlığının bilinmediğine dikkat çekildi.

PATLATMALI MADENCİLİK FAALİYETİ RİSK OLUŞTURUYOR

Bölgedeki kalker ocağı faaliyetlerinde açık ocak işletmeciliği ve delme-patlatma yönteminin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, mağaranın patlatma yapılacak ruhsat sahasının hemen sınırında olmasının ciddi risk yarattığı ifade edildi. İlgili kurumların derhal harekete geçmesi istenerek; mağara, orman dokusu, antik yol ve çiftlik yerleşiminin zarar görmemesi için tescil sürecinin başlatılması talep edildi. Ayrıca, mevcut İsli Mağarası koruma alanı ile yeni mağaranın birlikte ele alınarak koruma sınırının yeniden değerlendirilmesi gerektiği çağrısı yapıldı.