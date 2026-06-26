Antalya genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklar ve yüksek nem oranı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte yapılan son ölçümlerde hava sıcaklığı 34 derece, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem oranı ise yüzde 70 olarak kaydedildi. Bunaltıcı hava şartları nedeniyle öğle saatlerinde vatandaşlar dışarı çıkmamayı tercih edince merkezdeki cadde ve sokaklar tamamen boş kaldı.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 47 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Aşırı nem ile birleşen hava sıcaklığı yüzünden kentte hissedilen sıcaklık 47 dereceye kadar yükseldi. Yüksek hissedilen sıcaklık ve nem nedeniyle sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, serinlemek amacıyla sahilleri tercih etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen çok sayıda vatandaş plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Sahile gelen tatilcilerden bir kısmı Akdeniz'in serin sularına girerek vakit geçirirken, bazıları ise şezlonglarda plaj şemsiyelerinin altında sıcaktan korunmaya çalıştı. Çocukların da aileleriyle birlikte sahilde eğlenceli anlar yaşadığı gözlendi.