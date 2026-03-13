136.1 kilometrelik parkuru birinci tamamlayan Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Ramazan Yılmaz; genel klasman, sprint ve en genç sporcu kategorilerinde zirveye yerleşti. Yarışın tırmanış liderliğini simgeleyen Kırmızı Mayo ise Ahmet Örken'de kaldı.

Ramazan Yılmaz birinci olurken, Cataldo Lorenzo (China Chermin) ikinci, Scott Cameron (Li Ning Star) üçüncü sırada yer aldı.

YILMAZ DAMGASI

Ramazan Yılmaz; Turkuaz, Lacivert ve Beyaz mayoların yeni sahibi oldu. Ahmet Örken ise Kırmızı Mayo'daki liderliğini sürdürdü.

The Land of Legends noktasından başlayıp aynı noktada sona eren 136.1 kilometrelik etapta sporcular, Fraport TAV Antalya Airport Sprint Kapıları için de mücadele etti.

Yarışın Silyon Antik Kenti rotasından elde edilen havadan ve yerden görüntüleri, eş zamanlı olarak uluslararası yayınlarla bisiklet severlere ulaştırıldı.

Organizasyonun üçüncü etabı, 14 Mart saat 10:00'da yine The Land of Legends noktasından start alacak.