Olay, 6 Ekim günü saat 11.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi’nde meydana geldi. Operatörlüğünü M.K.'nin yapığı iş makinesinin bomu, çalışma sırasında yanında bulunan ve iş makinesinde yağcı olarak çalıştığı iddia edilen Kadir Sevilgen'i sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Sevilgen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki kontrollerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Sevilgen, tedaviye alındı. Kadir Sevilgen, dün yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan iş makinesi sahibi R.Y. ile operatör M.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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