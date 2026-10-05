Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gece saat 23.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. 20 yaşındaki Tayfun Arlı idaresindeki 07 BRP 268 plakalı motosiklet ile Azerbaycan uyruklu B.S. yönetimindeki 09 ACK 362 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetle çarpıştı. METRELERCE SÜRÜKLENDİ, HASTANEDE CAN VERDİ Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin önüne alarak metrelerce sürüklediği motosikletin sürücüsü genç Tayfun Arlı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından gözyaşlarıyla ailesine teslim edildi. ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI Kaza sonrası genç sürücüyü ağır yaralı halde bırakarak olay yerinden kaçan Azerbaycan uyruklu B.S., jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. DEHŞET ANI KAMERADA Öte yandan, kamyonetin motosikleti önüne alıp metrelerce sürüklediği dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.