Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık 2018’de Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Demircikara Polis Merkezi’ne başvuran M.E.U., yabancı uyruklu eşi E.B.U.’nun 24 Kasım 2018’den itibaren kaybolduğunu bildirdi. M.E.U., eşinin kanser hastası olduğunu, psikolojisinin bozulduğunu ve arkadaşlarında kalacağını söyleyerek evden ayrıldığını iddia etti.

Eşinin özgür ruhlu olduğunu, zaman zaman evden ayrılıp geri döndüğünü belirten M.E.U., kayıp ihbarını bir ay gecikmeyle yaptığını, konsolosluğun yönlendirmesiyle başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Polis Cinayet Şüphesi Üzerinde Durdu

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B.U.’nun kaybolmasından sonra herhangi bir güncel kaydına veya yurt dışı giriş-çıkışına rastlamayınca, kadının öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Banka hesapları ve HTS kayıtlarının incelenmesiyle birlikte bir yıla yakın süren çok yönlü araştırmalar sonucunda, E.B.U.’nun 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında eşi M.E.U. tarafından öldürüldüğü, cesedin saklanmasında ise şüphelinin kardeşi R.U.’nun yardım ettiği değerlendirildi.

Ceset Bulundu

Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan M.E.U. ve R.U.’dan M.E.U., 24 Kasım 2018’de eşiyle tartıştığını, arbede sırasında E.B.U.’nun yere düşerek öldüğünü ve cesedini Aksu ilçesi Kumköy’deki bir ormana gömdüğünü itiraf etti. Polis, M.E.U.’nun yer göstermesiyle bölgede kazı çalışması yaptı ve E.B.U.’ya ait olduğu değerlendirilen iskelet parçalarını buldu.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.E.U. tutuklanırken, kardeşi R.U. yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Antalya’da 7 yıl sonra çözülen bir cinayet vakası olarak kayıtlara geçti.