Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’nde kan donduran bir aile katliamı meydana geldi. Sefer Coşkun (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun (35) ile kayınvalidesi Cemile (61) ve kayınpederi Ahmet Engel'i (65) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN EVE BASKIN YAPTI

Edinilen bilgiye göre, hakkında eşine yaklaşmama yönünde uzaklaştırma kararı bulunan S.F. (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül F.'nin (36) ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Katil zanlısı S.F., evde bulunan boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül F., kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kaynanası Cemile Engel'e (63) yanında getirdiği silahla ateş açtı.

ANNE, BABA VE KIZLARI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Evden yükselen silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kurşunların hedefi olan anne Cemile Engel, baba Ahmet Engel ve kızları Ayşegül F.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNAYET ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morg kaldırıldı.

Korkunç katliamın ardından kayıplara karışan şüpheli S.F.'nin yakalanması amacıyla jandarma ekipleri geniş çaplı arama ve yakalama çalışması başlattı.