Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gece yarısı iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, Emrah Caddesi ile Karacaoğlan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Emrah Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki 07 CGK 852 plakalı hafif ticari araç, kavşakta ışık ihlali yaptığı ileri sürülen H.T. idaresindeki 07 CHC 265 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çıkarak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada, hafif ticari araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Ş.K., E.A. ve G.H.A. yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale, olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde yapıldı. Müdahalelerin ardından yaralı 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle kavşakta trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari araç ile minibüs, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak yol temizlendi. Polis ekipleri, ışık ihlali iddiasıyla meydana gelen kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.