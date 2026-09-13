Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu zihinsel engelli kadın, ekiplerce yaralı halde bulundu.
Belenobası Mahallesi'nde ikamet eden Bahattin Çoban (51), sabah saatlerinde kaybolan zihinsel engelli kardeşi Hatice Çoban'a (44) ulaşamadığını jandarmaya bildirdi.
Kayıp başvurusu üzerine 7 asayiş, 2 Jandarma Suç Araştırma (JASAT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ve havadan dronla arama çalışması başlatıldı.
Aramalar sonucunda Hatice Çoban, ağaçlık alanda yaralı ve bitkin halde bulundu.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Çoban, ambulansla hastaneye kaldırıldı.