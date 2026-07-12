Antalya'nın Kepez ilçesi Santral Mahallesi 3282 Sokak’ta bulunan 8 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede 10 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında feci bir saldırı olayı meydana geldi. 18 yaşındaki Muhammed D., "İçine şeytan girdi" diyerek 22 yaşındaki ablası Kübra D.'ye saldırdı. Kardeşinin elinden bir anlık kurtulmayı başaran Kübra D., diğer ablası Meryem D.'ye (29) cep telefonundan mesaj göndererek acil yardım istedi. Ancak Muhammed D., ev içinde kovalamaya devam ettiği ablası Kübra D.'yi yakalayarak boğazını sıktı ve hareketsiz bırakana kadar boğmaya çalıştı.
POLİS AÇIK KAPIDAN GİREREK ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Gelen yardım mesajı üzerine hızla eve ulaşan abla Meryem D., kız kardeşini yerde hareketsiz yatarken bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sırasında şüpheli Muhammed D., bu kez Meryem D.'ye de saldırarak onu da boğma girişiminde bulundu. Saldırının ardından evin balkonuna çıkıp bir süre bağıran şüpheli, kendisini sakinleştirmeye çalışan Meryem D.'ye yumruk atıp yeniden boğazını sıktı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, açık olan daire kapısından içeri girerek şüpheliyi suçüstü yakaladı ve etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
SALDIRIYA UĞRAYAN ABLALARDAN BİRİ ENTÜBE EDİLDİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen kız kardeşlerden Kübra D. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem D. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Boğazı sıkıldığı için durumu ağır olan Kübra D.'nin yoğun bakımda entübe edildiği bildirildi.
"EKİPLER GELMESE ÖLDÜRECEKTİM" DEDİ VE TUTUKLANDI
Emniyete götürülen Muhammed D. ifadesinde, "Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım" dedi. Şüpheli, polis ekipleri müdahale etmeseydi ablalarını öldüreceğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne sevk edilen ve basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Muhammed D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.