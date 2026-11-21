Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Bakılar Mahallesi'nde 66 yaşındaki Hasan Ergün henüz belirlenemeyen bir nedenle 57 yaşındaki eşi Fatma Ergün'e silahla ateş etti.
İNTİHAR ETTİ
Ardından aynı silahı kendisine doğrultan Ergün, ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
SAĞLIK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan Hasan ve Fatma Ergün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.