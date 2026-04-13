Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 08.48'de merkezüssü Antalya'nın Demre ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.



Depremin derinliği 16,17 km olarak açıklanırken, şehrin belirli bölgelerinde sarsıntıların hissedildiği raporlandı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,7 olarak bildirirken, derinliğin ise 5 km olarak ölçüldüğünü açıkladı. #DEPREM

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Akdeniz - [55.47 km] Demre (Antalya)

Tarih:2026-04-13

Saat:08:48:34 TSİ

Enlem:35.78417 N

Boylam:30.25722 E

Derinlik:16.17 km

Detay:https://t.co/msH8k3myiK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

