Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Toslak Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katından alevler yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.