Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre yürütülen çalışmalar kapsamında, sağlıksız ve kontrolsüz imalathanelerde içeriği belirlenemeyen maddeler kullanılarak üretildiği tespit edilen 4 bin 322 şişe sahte parfüme el konuldu.

ÜRÜNLER İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Ünlü markaların etiketleri yapıştırılarak özellikle yabancı turistleri yanıltma amacıyla satışa sunulmak istenen ürünler, zabıta ekiplerince muhafaza altına alındı. Halk sağlığını tehdit eden sahte parfümler, gerekli idari ve yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Yetkililer, merdiven altı üretilen bu sahte parfümlerin deri hastalıklarına ve ciddi alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebileceğine dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ve kenti ziyaret eden turistlerin sağlığını korumak adına benzer denetimlerin artarak kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.